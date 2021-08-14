Somaspor idare etti

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SOMA (DHA) - TFF 2'nci Lig'de sezona Bolu kampında hazırlanan Somapor, oynadığı hazırlık maçında Düzcespor'la 1-1 berabere kaldı.

Soma, zorlu maraton öncesi kampta çıktığı özel maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Kampı noktalayan siyah beyazlılar son iki hazırlık maçında Soma'da Karşıyaka, Akhisar'da ise Akhisarspor'la karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2021-08-14 12:48:16



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