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Ödüller aşıya olan ilgiyi artırdı Alaşehir Belediyesinin ödül kampanyası ilk doz aşı oranını artırdı Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu: “Bizim hedefimiz yasaklarla değil ödüllerle aşılamayı artırmaktı. Hedefimize ulaşmış olmak da bizi mutlu ediyor”

İHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2 yıllık pandemi sürecinin ardından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Alaşehir Üzüm Festivali kapsamında belediye tarafından ilk doz aşısını yaptıranlar arasından kurayla ilk üç kişiye ödül verileceğinin açıklanmasının ardından ilçede aşılama oranlarında ciddi bir artış yaşandı.

Ödüller aşıya olan ilgiyi artırdı Alaşehir Belediyesinin ödül kampanyası ilk doz aşı oranını artırdı Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu: “Bizim hedefimiz yasaklarla değil ödüllerle aşılamayı artırmaktı. Hedefimize ulaşmış olmak da bizi mutlu ediyor”

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 2 yıllık pandemi sürecinin ardından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Alaşehir Üzüm Festivali kapsamında belediye tarafından ilk doz aşısını yaptıranlar arasından kurayla ilk üç kişiye ödül verileceğinin açıklanmasının ardından ilçede aşılama oranlarında ciddi bir artış yaşandı.
Alaşehir Belediyesi bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Alaşehir Üzüm Festivali kapsamında pandeminin sona ermesi ve aşılamaya teşvik etmek için ilk doz aşısını olanlara festival boyunca her gün çekilen kurayla 3 kişiye ödül verileceğini açıklamasının ardından vatandaşlar festival alanında kurulan randevusuz aşı çadırına adeta akın etti. Festivalin her akşamı ilk doz aşısını olanlar arasında çekilen kurayla akıllı telefon, bisiklet ve akıllı saat hediye ediliyor.
Bugüne kadar aşıdan korktuğu için aşı olmadığını kaydeden Fatma Erbaş, “Korktuğumuzdan olamadık. Mecbur olduğu için yaptırıyoruz. Aşı da korkutuyor, virüs de korkutuyor. Hepsi korkutuyor” derken, bu sene üniversiteye başlayacak olan Derya Kılınç ise, “İlk aşım. Normalde aşı olmayı düşünmüyordum ama üniversitelerde şart olacağını duydum, o yüzden okulların açılacak olmasından dolayı aşı oldum” dedi.
İlk doz aşısını verilen ödülleri duyduktan sonra olmaya karar verdiğini kaydeden Fatma Deniz Yılmaz ise, “İlk aşımı olacağım. Aşı olmaktan korkuyordum. Dün ödülleri duyduktan sonra neden olmasın diyerek aşı olmaya geldim. Çözümün aşıda olduğunu biliyorum ama korkuyordum. Biraz da erteledim çalıştığım için okulum da açılacak o yüzden ilk aşımı olacağım” dedi.

“Belediyenin kampanyası aşı oranlarını artırdı”
Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan aşı çadırında görevli Dr. Berkay Eren, “Aşı çadırında randevusuz bir şekilde aşı yapıyoruz. Belediyenin de kampanyası var. İlk doz aşısını olanlara akıllı telefon, bisiklet ve akıllı saat hediyeleri var. Bu da bizim sayılarımızı arttırdı. Her gün 200250 civarında aşılama yapıyoruz. Birinci doz aşı olanları sayısı dün artmaya başladı, belediyenin kampanyasıyla birlikte birinci doz aşısını olanların sayısı günlük 100’ü buluyor” diye konuştu.

“Yasaklarla değil ödüllerle aşılamayı artırmak”
Düzenledikleri kampanya hakkında bilgi veren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise şunları söyledi:
“Biz festival süresince festival alanına aşı çadırı kurduk. Bundaki amacımız ilk doz aşılarını olmayanları ve aşılamaya teşvik etmek için ödül koyduk. İlk doz aşısını yapanlar da birinciye akıllı telefon, ikinciye bisiklet, üçüncüye akıllı saat hediye ettik. Festival boyunca her gün devam edecek. Pandemi aşılamayla son bulacak inşallah. Her gün bine yakın aşılamamız oldu Alaşehir bölgesinde. İlk dozda da sadece dün akşam sadece 2 saat içinde 150’ye yakın aşılama yapıldı. Bizim hedefimiz yasaklarla değil ödüllerle aşılamayı artırmaktı. Hedefimize ulaşmış olmak da bizi mutlu ediyor.”
Belediyenin kampanyasının bu akşam sona ereceği öğrenildi.

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