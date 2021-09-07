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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karadeniz İlköğretim Haftası programına katıldı

İHA

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz İlköğretim Haftası kutlamalarına katılarak yeni eğitimöğretim yılı heyecanı yaşayan öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Karadeniz İlköğretim Haftası programına katıldı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz İlköğretim Haftası kutlamalarına katılarak yeni eğitimöğretim yılı heyecanı yaşayan öğrencilerle bir araya geldi.
Manisa’da İlköğretim Haftası kutlama programı Gazi İlkokulunda gerçekleştirildi. Kutlama programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren sınıflarda sağlıklı eğitimöğretim yapılabilmesi için her türlü önlemi alarak Manisa’da resmi ve özel bin 128 kurumda, 18 bin 490 öğretmen ve 249 bin 700 öğrenciyle yeni öğretimöğretim yılına başladıklarını ifade etti.
Pandemi, sürecinde öğrenciler evlerindeyken okulların mahzun kaldığını ifade eden ve 20212022 EğitimÖğretim yılının sağlık, sıhhat ve afiyet içinde; başarılı bir şekilde geçmesi dileklerini ileten Vali Karadeniz “Bugün burada şu manzarayı görmek beni çok duygulandırdı. Eminim burada bulunan herkesi de aynı şekilde duygulandırmıştır. İnanıyorum ki hep birlikte alınması gereken önlemlere uyarak bir daha okullarımızı öğrencisiz ve mahzun bırakmayacağız” diye konuştu.
Bundan sonra ki süreçte pandemi ile ilgili alınacak tedbirlerde aşı yaptıranla aşı yaptırmayanlar arasındaki ayrımın çok önemli olduğuna dikkat çeken Vali Karadeniz “Bu her türlü tartışmanın, her türlü dedikodunun üzerinde bir kavram. Manisa’yla ilgili rakamları biliyorum, şuan ki günlük vaka sayımız geçen yılın biraz daha üzerinde. Bugün ki 7 Eylül tarihiyle, geçen yılın 7 Eylül tarihi arasında fark olarak, vaka sayımız daha yüksek ama yoğun bakım hasta sayımız, entübe ve vefat sayımız daha düşük. Artık bu konuyu tartışma dışı bırakarak herkesin aşısını olmasında fayda olduğunu ve bu şartlarda eğitimimizin kesintiye uğramadan devam edeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığımızın ilk 100 günlük İcraat Programı çerçevesinde çocuklarımızın özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlamak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek, ülkemizin gelişimine katkı sağlayan, üretken, yenilikçi bireyler yetiştirmek adına Deneyap Atölyeleri, öğrencilerimizin derslerde edindikleri bilgileri hayatla ilişkilendirmelerine, bu bilgileri pratik uygulamalara dönüştürmelerine imkân sağlayan tasarım beceri atölyeleri, algoritma, programlama, robotik ve mobil uygulamalar alanlarında gelişmelerini sağlamak, bilgisayar dünyasında üretken konuma geçmek amacıyla Kodlama Atölyeleri, İlimizde faaliyete geçirilerek binlerce öğrencimizin bu atölyelerden faydalanması sağlanmıştır. Sevgili öğrenciler, sınıfta, kantinde, okul koridorlarında, serviste, teneffüslerde ve toplu alanlarda mutlaka maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalı, öğretmenlerimizin uyarılarını titizlikle yerine getirmeliyiz. Kurallara uyarsak hem kendi sağlığımızı hem de arkadaşlarımızın sağlığını tehlikeye atmamış oluruz. Değerli öğretmenler, yüz yüze eğitimin devam etmesi ve öğrencilerimizin sağlığının korunması, sizlerin göstereceği gayret ve çabaya bağlı olacaktır. Bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğinize, aşı konusunda da örnek ve rol model olacağınıza olan inancım tamdır” dedi.
Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, gitar korusu eşliğinde söylenen şarkılar, piyano resitali, dans ve halk oyunu gösterileri ile devam eden İlköğretim Hastası Açılış Programı, ders zilinin çalınmasının ardından çocukların sınıflarına kavuşmaları ile sona erdi.
Programa Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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