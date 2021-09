Dünya Temizlik Gününde Bağyolu Göletinin çevresi temizlenecek

Manisalı çevreciler, Dünya Temizlik Günü olan 18 Eylül Cumartesi günü Yunusemre ilçesindeki Bağyolu Göleti’nin etrafını temizleyecek. Tüm dünyada ve Türkiye’de aynı gün yapılacak etkinlikte çevre kirliliği ve küresel ısınmaya dikkat çekilecek. Etkinliğe katılmak isteyenler için ise belli güzergahlardan ücretsiz servisler kaldırılacak.

Tüm dünyada ve Türkiye’de olduğu gibi Manisa’da da çevre kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya Temizlik Günü olan 18 Eylül Cumartesi günü etkinlik düzenlenecek. Let’s Do It! Türkiye (Haydi Yapalım!) önderliğinde Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kızılay, Yeşilay, Doğa Koruma ve Parklar Genel Müdürlüğü, Anemon Trekking Spor Kulübü Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) AGEDER ve SOCAR desteğiyle yapılacak etkinlik kapsamında Bağyolu Göleti’nin çevresi temizlenecek. Saat 10.00’da başlayacak etkinlik için 09.15'te Şehzadeler Nüfus Müdürlüğü ve 09.30’da Saruhan Otel önünden ücretsiz servisler kaldırılacak.



Çevrecileri etkinliğe davet etti

Genç yaşlı demeden tüm çevrecileri etkinliğe davet eden Let’s Do İt İl Temsilcisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Barış Tunç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Let’s Do İt Türkiye olarak tüm dünyada 18 Eylül Cumartesi günü çevre kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla temizlik yapacağız. Manisa’da merkezde temizlik noktamız Bağyolu Göleti. Etkinliğe destek veren kurumlarımız var. Etkinlik öncesi saat 09.15’te Şehzadeler Nüfus Müdürlüğü önünden, saat 09.30’da da Saruhan Otel önünden servisler kaldıracağız. Tüm çevrecileri etkinliğe davet ediyoruz” diye konuştu.

