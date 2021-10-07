Turgutluspor'da Kazım Akgün dönemi sona erdi

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TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor, teknik direktör Kazım Akgün ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Turgutluspor yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Kazım Akgün ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine, kulübümüze olan hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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