Turgutluspor - Mardin 1969 Spor: 1-2

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Doğan ÇİZMECİ TURGUTLU, (DHA) - STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Sait Tuzcu (xx), Burak Celep (xx), Oğuzhan Yiğit Karpuz (xx)

TURGUTLUSPOR: Alp (x) Sinan (xx), Özgür (xx), Erdoğan (x), Serhat (x) (Dk. 56 Mustafa x), Burak (x) (Dk. 46 Hamit x), Mutlu (xx), Semih (x) (Dk. 90 Mahmut), Alper (xx) (Dk. 62 İsmail x), Okan (xx), Sarper (xx)

MARDİN 1969 SPOR: Sercan (xxx) Hebat (xx), Rıdvan (xxx), Kağan (xx), Nimet (xxx) (Dk. 79 Kerim x), Mustafa Coşkun (xxx) (Dk. 67 Mustafa Aydoğdu x), Eren (xxx) (Dk. 67 Ayhan x), Sercan (xx), Özgür (xxx), Abdulkadir (xx), Mehmet (xxx) (Dk. 88 Bünyamin x)

GOLLER: Dk. 45 Özgür, Dk. 51 Mehmet (Mardin 1969), Dk. 79 Mutlu (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Eren, Mehmet (Mardin 1969)

KIRMIZI KART: Dk. 4 Erdoğan (Turgutluspor) ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında Mardin 1969 Spor'u konuk eden Turgutluspor evinde rakibine 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Maçın henüz 4'üncü dakikasında Turgutluspor'da Erdoğan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. Mardin 1969, 45'inci dakikada Özgür'ün golüyle öne geçti: 1-0. Müsabakanın 51'inci dakikasında Mehmet, Mardin temsilcisini 2-0 öne geçirdi. Turgutluspor, 79'uncu dakikada Mutlu'nun golüyle farkı 1'e indirse de mağlubiyetten kurtulamadı ve Türkiye Kupası'na veda etti. Turgutluspor'da göreve getirilen yeni teknik direktör Atila Gerin ise ilk kez yeni takımıyla maça çıktı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-10-27 15:26:14



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