Tarım fuarında Manisa Büyükşehir standına büyük ilgi

Manisa Büyükşehir Belediyesinin de destek olduğu TeknoTarım2021 Manisa 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda yer alan Büyükşehir Belediyesi standı, fuar ziyaretçilerinin ilgi odağı haline geldi.

TeknoTarım 2021 Manisa 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi de, tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik proje ve hizmetleriyle şehrin simge ürünlerini tanıtmak amacıyla fuarda stant açarak yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesinin standını Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin yanı sıra yüzlerce vatandaş ziyaret etti. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, stant ziyaretçilerini ağırlayarak, Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vali Karadeniz ve Yunusemre Belediye Başkanı Çerçi, standın açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin standını ziyaret edenlere çiçek de dağıtıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesinin merkez Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi’nde yer alan serasında yetiştirilen bitkilerin yanında, ziyaretçilere kuru üzüm de hediye edildi. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından çiçeklerin dağıtımı gerçekleştirilirken, vatandaşlar da çiçeklere büyük ilgi gösterdi. Hediyelerle objektiflere poz veren vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

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