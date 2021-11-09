İçişleri Bakanlığı’ndan Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine teşekkür belgesi

Batı Karadeniz’de meydana gelen sel afetinde yaraların sarılması için hızla harekete geçen ve afet bölgesinde canla başla çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla teşekkür belgesi gönderildi.

Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında bölgedeki çalışmalara verdiği destekler nedeniyle, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine teşekkür belgesi gönderildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal’ın yer aldığı törende, teşekkür belgelerini afette yer alan arama kurtarma ekiplerine takdim etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda düzenlenen törende bir konuşma yapan Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, “Sürekli zor bir mücadele içindesiniz. Hepinize yapmış olduğunuz işin özü nedeniyle çok çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca yaşamış olduğumuz deprem sürecinde yapmış olduğunuz katkılardan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Daha önce idaremiz adına çalışanlarımıza plaket vermiştik. Şimdi de İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, AFAD Genel Müdürlüğü üzerinden sizlere birer başarı belgesi yönlendirmiş. Bu başarı belgesini sizlere vermek için bir araya geldik. Zor günde her zaman yanımızdasınız. Dualarımızda hep inşallah ihtiyacımız olmaz diyoruz ama ihtiyacımız olduğunda da sizin gibi dik duran aktif çalışan arkadaşlarımıza çok ihtiyacımız var. Yapmış olduğunuz tüm hizmetler için çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun diyoruz. Çok sağ olun, var olun!” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, konuşmasının ardından Batı Karadeniz’deki afette görev alan İtfaiye Dairesi Başkanlığından 9, Fen İşleri Dairesi Başkanlığından da 1 olmak üzere; toplamda 10 personele İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen teşekkür belgesini takdim etti.

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