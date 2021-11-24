Yoldan çıkan minibüs devrildi: 4 yaralı

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Manisa'nın Soma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yolun sağına devrildi. Minibüste bulunan 4 kişi yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Dualar Mahallesinden Soma istikametine doğru M.B. (73) idaresinde seyir halinde olan 35 AH 5929 plakalı minibüs saat 10.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına devrildi. Kaza yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü M.B. (73), yolcu olarak bulunan İ.B. (67), Z B.(69) ve M.D. (71) isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar Soma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken jandarma tarafından kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

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