Salihli Belediyespor tek golle yıkıldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 2.Grup 6. hafta maçında Salihli Belediyespor, sahasında konuk ettiği lider Aliağa Futbol'a 10 mağlup oldu.

BAL 9.Bölge 2.Grup'ta antrenörler Murat Kahraman, İsmail Üsttürk ve Fırat Yaren yönetiminde mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 6.haftasında grup lideri Aliağa Futbol'u konuk etti. Ramiz Turan Stadı’nda oynanan, Berkay Ağış, Ferhat Çiftçi, Mehmet Burak Duran hakem üçlüsünün yönettiği maçta sahadan 10’lık galibiyetle ayrılan taraf, konuk ekip Aliağa Futbol oldu. Maçta Aliağa'yı galibiyete taşıyan tek golü ise 48 dakikada Hakan Çakır attı.

Aliağa Futbol, bu galibiyetle puanını 15’e çıkarıp liderliğini korurken, Salihli Belediyespor ise 4 puanda kaldı.

Ramiz Turan Stadı’nda oynanan karşılaşmayı, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer’in yanı sıra çok sayıda taraftar izledi.

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