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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Manisa Teşkilatında 'Teşkilat Akademisi' eğitimi başlıyor

İHA

AK Parti Manisa Teşkilatında 'Teşkilat Akademisi' eğitimi başlıyor

AK Parti ARGE ve Eğitim Başkanlığı tarafından başlatılan 'Teşkilat Akademisi' eğitimleri Manisa'da 1112 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Cumartesi ve pazar günü gerçekleştirilecek olan eğitimler, günlük 6 saat ve 12 ana konudan oluşacak.
AK Parti Manisa İl Başkanlığı yazılı bir açıklama yaparak 'Teşkilat Akademisi' eğitimlerinin hafta sonu gerçekleştirileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "AK Parti ARGE ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen 79 Ekim 2021'de 3 kademe il başkanlarımızın eğitim süreci ile başlayan, ilk dersi Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği 'Teşkilat Akademisi' eğitim sürecimiz başlamıştır. Teşkilat Akademisi’nin esas amacı, motivasyonu, inancı, özgüveni ve aidiyeti yüksek teşkilat mensupları yetiştirmek ve teşkilat mensuplarının yetenek ve kapasitelerini daha da arttırmaktır. Bu kapsamda, AK Parti teşkilatlarının kurumsallaşması ve ortak dil birliğinin güçlendirilmesi; bilgi ve iletişim teknolojilerini yoğunlukla kullanması; kurumsal stratejilere ve karar destek mekanizmalarına katkı vermesi, yönetim ve liderlik yetenekleri geliştirmesidir. 81 il 3 kademe yönetimlerine, yedek yönetim kurulu üyeleri dahil verilen bu eğitim süreci toplamda 93 bin teşkilat mensubunu kapsamaktadır. Bugüne kadar illerin yüzde 80’ine yakın kısmı bitmiş olup bu hafta sonu Ege Bölgesi'ndeki iller ile devam edecektir. Manisa'daki eğitim programı 1112 Aralık 2021 tarihlerinde toplamda 12 ana konudan günlük 6 saat derslerden oluşacaktır." denildi.
Manisa'daki eğitimleri verecek kişiler ve eğitim konuları ise şöyle: "Mustafa Ataş 'Teşkilatın El Kitabı1', Prof. Dr. Mehmet Şahin 'Sessiz Devrimler Çağı: Savunma Sanayi, teknoloji ve ulaştırma', Ahmet Gündoğdu 'Sessiz Devrimler Çağı: Sosyal politikalar, Sağlık ve Eğitim', Prof. Dr. Nurullah Genç 'AK Değerler', Dr. Şaban Kızıldağ 'Etkili iletişim', Hamza Dağ 'Siyasal İletişim ve Yeni Medya', Ahmet Zenbilci 'Reformcu AK Belediyecilik', Faruk Çelik 'AK Parti Demokrasi Yolculuğu ve Lider', Dr. Serdar Çam 'Dünyanın Yeni Yıldızı Türkiye' ve Aykut Kuşkaya 'Motivasyon."

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