Ülkü Ocakları’ndan Başkan Ergün’e plaket

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Manisa İl Başkanı Nazmi Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ziyaret gerçekleştirerek, geçtiğimiz günlerde Manisa’da gerçekleştirilen 1. Büyük Turan Gecesi etkinliğine katkısı ve destekleri için teşekkürlerini iletti, plaket takdim etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Manisa İl Başkanı Nazmi Akçay ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Ziyarette konuşma yapan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Manisa İl Başkanı Nazmi Akçay, “Geçtiğimiz günlerde 1. Büyük Turan Gecesini Manisa’da gerçekleştirdik. Manisalı hemşerilerimizin, ülküdaşlarımızın yüksek katılımı ile yaklaşık olarak 5 bin kişilik bir etkinlik düzenledik. Bu etkinlikteki asıl amacımız, Suriye coğrafyamızda yaşayan Türkmen kardeşlerimize, soydaşlarımıza bir bot bir mont sloganı ile yardım gerçekleştirmekti. Hamdolsun, sizlerin de büyük katkısı ve desteği ile bu yardımları yerine ulaştırdık. Ayrıca yaklaşık 7 ton un, 8 ton mercimek, 10 ton kömür ve benzeri ihtiyaçları da gönderdik. Manisalı hemşerilerimizin ve sizlerin selamlarını ilettik. Malumunuz Türkiye sadece Türkiye’den ibaret değil. Bizim gönül coğrafyamız diye hitap ettiğimiz Turan haritasını da Sayın Genel Başkanımıza hediye ettik. Bu noktada yapmış olduğunuz katkı ve desteklerinizden dolayı ülkücü hareketin ve öncelikle Türk milletinin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce ve yapısında, onun fikirlerini hayata geçirme noktasında hareket eden ve her zaman yanımızda ve arkamızda olan sizlere hem yönetim, hem ülkücü harekete gönül vermiş teşkilattaki tüm arkadaşlarımız adına teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun” dedi.



Başkan Ergün: “Birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmek gerekiyor”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “1. Büyük Turan Gecesine katkıda bulunan tüm arkadaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum. Gün birlik günü, gün dayanışma, beraber olma günüdür. Bu büyük coğrafyada, geçmişten gelen bağlılıklarımız var. Bu bağlamda birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirmek günümüz şartlarında daha çok gerekiyor. Verdiğiniz gayret ve destekler ve böylesine güzel bir etkinliğin gerçekleşmesine vesile olanlara da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Manisa İl Başkanı Nazmi Akçay, Başkan Ergün’e 1. Büyük Turan Gecesi etkinliğine katkı ve desteklerinden dolayı plaket takdim etti.

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