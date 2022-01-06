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Yangında ölen engellinin cenazesine kendisini sırtında taşıyan ambulans şoförü de katıldı

DHA

Yangında ölen engellinin cenazesine kendisini sırtında taşıyan ambulans şoförü de katıldı


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, evde sobadan çıkan yangında hayatını kaybeden bedensel engelli Muzaffer Tumlu (75) toprağa verildi. Cenazeye, Tumlu´yu, 4 yıl önce hastaneden taburcu olduktan sonra eve getiren, ancak kullandığı ambulans sokağa giremeyince sırtında taşıyan Çetin Karamanlar da katıldı.
Şehzadeler ilçesi Selimşahlar Mahallesi'nde Muzaffer ve Meryem Tumlu (74) çiftine ait tek katlı müstakil evde dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Kömür sobasından sıçrayan kıvılcımların battaniyeyi tutuşturması sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Meryem Tumlu, son anda dışarı çıkarak canını kurtarırken, iki bacağı diz altından ampute olan bedensel engelli eşi Muzaffer Tumlu ise içeride mahsur kaldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından içeri giren ekipler, Muzaffer Tumlu'nun cesedine ulaştı. Dumandan etkilenen Meryem Tumlu'ya ise oksijen tedavisi uygulandı.
Muzaffer Tumlu, Selimşahlar Mahallesi Camii'nde bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenazede Tumlu´nun eşi Meryem Tumlu ve kızı Oya Çelebi (32) gözyaşlarını tutamadı. Sinir krizi geçiren anne ve kızını akrabaları sakinleştirdi.
'SÜRÜKLEMEYE ÇALIŞTIM, ÇIKARAMADIM'
Yangın sırasında yaşadıklarını anlatan Meryem Tumlu, "Dışardaydım, Muzaffer sobayı yaktı. Yakma dedim, bu sunta tahtalara güvenme dedim. Israr etti. Baktım, sıçrayan kıvılcımlardan battaniye alev almış, komşulara seslendim. O sırada ceketi tutuştu. 'Soy beni, ceketimi çıkar' dedi. Sürüklemeye çalıştım. Sobanın boruları patladı, tavan tutuştu. Çok üzgünüm, beni kimlere bırakıp gitti" dedi.
AMBULANS ŞOFÖRÜ SIRTINDA EVE TAŞIMIŞTI
Diyabet nedeniyle 2 bacağı kesilen Tumlu, 2018 yılının ocak ayında rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından da taburcu edilerek ambulansla evine gönderilmişti. Tumlu'nun evinin bulunduğu sokağın trafiğe kapatılması nedeniyle ambulans sokağa giremeyince ambulans şoförü Çetin Karamanlar onu sırtına alıp, yaklaşık 500 metre taşımıştı. O anlar cep telefonu ile görüntülenmişti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖVGÜYLE BAHSETMİŞTİ
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Allah ondan razı olsun. Bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var" diyerek Tumlu'yu sırtında taşıyan ambulans şoförü Karamanlar'dan övgüyle bahsetmişti.
Muzaffer Tumlu´nun cenazesine katılan ambulans şoförü Çetin Karamanlar (54), aileye başsağlığı diledi. Ölümü duyduğu an büyük üzüntü yaşadığını belirten Karamanlar, "Muzaffer Amca Saruhanlı Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi olduktan sonra, doktor tarafından eve nakli söylendi. Biz de sağlık memuru arkadaşlarımızla birlikte evine getirmek üzere yola çıktık. Geldiğimiz bölge kış olmasından dolayı çamurluydu. Ambulansla bir noktaya kadar gelebildik. Baktık ki sedye ile taşıma imkanı yok, Muzaffer amcayı sırtıma alarak evine kadar götürdüm. Teşekkür etti, 'Sizin gibi insanlara ihtiyacımız var' dedi. 'Görevimiz' dedim. Dün ölüm haberini aldım. Yanarak can verdiğini duydum, çok üzücü bir olay. Muzaffer amca ile bizim ayrı bir hukukumuz vardı. Ona gelen gıda ve yardımları yerini bilmedikleri için bana sorarlardı, getirirdim. Çok mutlu oluyordu. Fakirdi, garipti, üzgündü" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-01-06 16:47:27

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