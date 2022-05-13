Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci anılıyor (2)



YAŞAMINI YİTİREN 301 MADENCİ ANISINA YÜRÜDÜLER

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden faciasında yaşamını yitiren 301 işçi, düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'de, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında yakınlarını, arkadaşlarını, babalarını, eşlerini kaybeden Somalılar, Cengiz Topel Meydanı'ndaki Soma Hükümet Konağı önünde toplandı. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 100 kişi katıldı. 'Çalışmak Zulüm, Emeklilik Ölüm' yazılı pankart açan kalabalık, Atatürk Caddesi'ne takiben yürüyen grup, Beşyol'daki Madenci Heykeli'nin önüne geldi. Yol boyunca, "Soma uyuma 301'e sahip çık", "Çalışırken ölmek istemiyoruz" ve "301'i unutma, unuturma" sloganları atan kalabalık, madenciler için yoklama aldı. Yoklamada adı okunan ve yaşamını yitiren madenciler için kalabalık, 'burada' yanıtını verdi. Kalabalık daha sonra Madenci Heykeli önünde saygı duruşunda bulundu.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Ege Şube Başkanı Ferhat Akılma, "301 madencimizi şehit verdik. Ne var ki suçlular, mükafatlandırılarak cezaevinden tahliye oldular. Biz bunun hesabını, bunları serbest bırakanlara sandıkta soracağız" dedi. Ayrıca sendika yöneticileri, yürüyüşe ilginin az olmasından şikayet etti.

Kalabalık daha sonra Soma Maden Şehitliği ve Anıtı'na geçip, yaşamını yitiren 301 madencinin mezarlarına çiçek bırakıp, dua etti. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından kalabalık sessizce ayrıldı. Şevket YILMAZ / SOMA (Manisa), (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ

2022-05-13 14:53:51



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