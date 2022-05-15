Uçuruma yuvarlanan araçtan sağ kurtuldu

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kullandığı araçla beraber 80 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü kazadan sağ kurtuldu.

Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Bahadır Mahallesi Onbaşılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.P. (54) idaresindeki 45 KA 375 plakalı TOFAŞ marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 80 metrelik uçuruma yuvarlandı. Uçurumda taklalar atan otomobil daha sonra ağaçlara çarparak durabildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılan M.P. ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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