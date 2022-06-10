Beşikçioğlu Ortaokulu kütüphanesine kavuştu

Manisa'nın Alaşehir Mustafa Beşikçioğlu Ortaokuluna 2 bin 500 kitaplı kütüphane kazandırıldı.

Manisa'nın Alaşehir Mustafa Beşikçioğlu Ortaokuluna yıllardır dolaplarda muhafaza altına alınan kitaplar artık yeni kütüphanesinde öğrencilerle buluşturuldu. Kurulan kütüphanede 2 bin 500 kitap yer alırken kütüphane düzenlenen törenle açıldı. Kütüphane açılışında konuşan Okul Müdürü Diler Coşkun, "Okulumuz kütüphanesine kavuştu. Kütüphanenin kurulmasında ekonomik ve maddi anlamda destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Okul binasında hizmete giren kütüphane açılışında konuşan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Okullar arasındaki imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla bakanlığımızca başlatılan 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi' çerçevesinde tüm okullarımızda kütüphane açıyoruz. Bu gün de Mustafa Beşikçioğlu Ortaokulu’nun kütüphanesini açtık. Emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Kütüphane açılışına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, öğrenciler ve veliler katıldılar.

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