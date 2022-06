Kaymakam Akkaya eğitimdeki başarıya doğrudan katkı yaptı Manisa'nın Soma Kaymakamı Fatih Akkaya'nın eğitim öğretim yılının başında hayata geçirdiği uygulama sayesinde ilçedeki başarıda gözle görülür artış sağlandı

Manisa'nın Soma ilçesinde farklı bir uygulama ile öğretmen ve öğrencilere moral veren Kaymakam Fatih Akkaya sene başından bu yana ilçedeki tüm okullarda bayrak törenine katıldı. Öğretmen ve öğrencilere tavsiyelerde bulunan Akkaya, adeta psikolog gibi sorunları da dinleyerek eğitim öğretime doğrudan katkı sağladı.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Çakmak ile birlikte sene başından bu yana her hafta farklı bir okulda öğrenci ve öğretmenlere dokunuş yaparak onlara büyük motivasyon verdi.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ilçe okullarında eğitim öğretim yılı başından bu yana her hafta başı düzenlenen bayrak töreninin sonuncusuna Nakliyeciler İlkokulunda katıldı. Bu programla hem çocuklara moral depolayan hem de okullarda öğretmenlerin sorunlarını dinleyerek çözüm üretmeye çalışan Kaymakam Akkaya öğretmen ve öğrencilere önemli mesajlar verdi.

Bu hafta da eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle son bayrak törenini Soma Nakliyeciler İlkokulu'nda noktalayan Kaymakam Fatih Akkaya öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı okudu. Bayrak töreni ardından öğrencilere seslenen Akkaya hikayelerle tavsiyelerde bulunarak şu ifadelere yer verdi: "Eğitim öğretim yılı sonuna geldik. Pandemilerle geçen bir yılın ardından İnşallah yazın iyi dinleneceğiz, bol bol kitap okuyacağız. Eylül ayından bu yana çok yoruldunuz. İnşallah bol bol dinleneceğiz eğleneceğiz. Yeni eğitim öğretim yılına da bomba gibi gireceğiz. Biz sizi çok seviyoruz. Sizler çok kıymetlisiniz." dedi.



İlkokul öğretmenlerine önemli çağrı

Öğrencileri sınıfa uğurlayan Kaymakam Akkaya daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle sohbet ederek önemli konulara değindi. Kaymakam Akkaya, "Hem çocuklarla tanışalım, hem de sizlerle konuşalım istedik. Her hafta başka okulda bayrak törenlerine katıldık. İyi bir geri bildirim aldık. Bende mutlu oldum. Her gittiğimiz okulda öğrencilerimizin geleceğine dair sohbetler ettik. Aslında yapılacak en değerli yatırım çocuklara yapılandır. Buradaki çocuklara dokunuş bir söz çok kıymetli. Çocuklarımıza dokunabilmek lazım. Toplumun bir kısmının durumu ortada. Bambaşka bir kuşak geliyor arkamızdan. Kimsede beğenmiyor bu çocukları. Onlar bizi beğenmiyor aslında. Bu aslında bir dönüşüm. Hangimiz bizden önceki bir nesli beğendik? Böyle çatışmaları zirveye çıkarmaya gerek yok. Bunlar bizim çocuklarımız ve hayata dair cumhurbaşkanlığından şoförlüğe kadar bizim oturduklarımız koltukları devralacaklar. Dışardan ithal etmeyeceğiz. O yüzden bugün çocuklara yapabildiğimiz o dokunuşlar yarın kendini gösterecek. Biz toplum olarak geleceğe yatırım yapmayı pek sevmiyoruz, bugün ekip hemen yarın biçmeyi çok seviyoruz. Buna alışmışız." dedi.

"Bence çocukların öğretmenlerimizle yani sizlerle geçirdiği vakitler çok değerli onlara dokunabilmek lazım" diyen Kaymakam Akkaya, "Bu çocuklarımız yarın anne baba olacaklar, vatandaş olacaklar profesyonel meslek icra edecekler. Ama bugün ne alırsa bu çocuklarımız yarın onu götürecekler. Allah akıl verdi onlara ama o aklı da kullanmak lazım. O akılla ne yapacaklarını öğretmek biraz sizlere bağlı. O yüzden ilk okullarda sınıf öğretmenleri anne babalarından sonra tanıdıkları ilk yetişkin. Dışarıdan tamamen yabancı bir insan. O çocukların gözünde çok değerlisiniz. Sizin söyleyeceğiniz her şey, sözden daha öte bulunacağınız davranış ömür boyu onların hafızasında yer edecek. Sorumluluğunuz biraz ağır. Bu toplum bizim, ülke bizim. Bugün şikayet ettiğimiz hiçbir şeyle karşılaşmak istemiyorsak ona göre eğitmek lazım. Kurallara uyan vatandaş bilinci edinmiş saygısı olan bireyler olarak yetiştirmek bizim görevimiz." diye konuştu.



"Başarıya etki etti"

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Çakmak ise, "Öğretmenlerle bir araya gelerek sorunlarımızı yakinen iletmiş olduk. Kaymakam bey özellikle ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olmak için sizlere hep söyledi. Bu anlamda da çocuklarımıza desteklerini sürdürdüğü için teşekkür ediyorum. İnşallah seneye de devam edeceğiz. Her hafta okulları yerinde görmek, öğrenci ve öğretmenlerle buluşmak başarıya da katkı sağladı. İnşallah bu yıl LGS'de güzel başarılarımız var. Üniversite sınavlarında da başarılı bir grafik çıkaracağız. Kaymakam beyin okullara dokunması Soma'yı etkiledi. Güzel sonuçlarımız var" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.