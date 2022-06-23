Manisa BŞB potada Ata'yı aldı

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MANİSA, (DHA) ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, dış transferde ikinci imzayı Beşiktaş'tan şutör guard Ata Kahraman'a attırdı. 23 yaşında, 1.92 boyundaki oyuncu geçen sezon siyah-beyazlılarda 8 maçta forma giydi. Dış transferde daha önce Büyükçekmece'den ABD'li uzun forvet Evan Bruinsma ile anlaşan Manisa BŞB, iç transferde 3 oyuncuyla sözleşme yenilemişti.

DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-06-23 13:56:21



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