Amcaoğulları arasındaki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Manisa'da arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı amcaoğullarından birini öldüren birini de yaralayan zanlı jandarmaya teslim oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı amcaoğullarından birini öldüren birini de yaralayan zanlı jandarmaya teslim oldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Bahadırlar Mahallesi’nde gece saat 02.30 sıralarında A.S. (33) isimli şahıs aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan amcasının çocukları M.S.S. (32) ve Alper Sürücü (27) isimli şahısları tabanca ile ateş ederek yaraladı. Yaralılar hastaneye sevk edilmeden önce M.S.S. jandarma ekiplerine kendilerini vuranın amcasının oğlu olan A.S. (33) olduğunu söyledi. Sarıgöl devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Alper Sürücü ise hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı M.S.S. ise Sarıgöl Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine ardından da Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. M.S.S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın hemen ardından Cumhuriyet Savcısına bilgi veren jandarma ekipleri OYİT ve Alaşehir JASAT’ın da desteği ile tahkikata başladı.

Şüpheli A.S. (33) ise olaydan saatler sonrası Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek teslim oldu.

