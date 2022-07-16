Manisa'da orman yangını (1)

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı, Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Akhisar'ın kırsal Kocakağan Mahallesi'ndeki ormanda, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle yayıldı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 4 söndürme helikopteri, 10 arazöz, çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, ekiplere köylüler de destek veriyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Akhisar Ersan ERDOĞAN

2022-07-16 11:05:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.