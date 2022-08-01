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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa BBSK'lı karateciler İstanbul'dan 5 madalya ile döndü

İHA

Karate İstanbul İller Arası 1. Etap Ümit Genç U21 Karate Şampiyonası'na 11 sporcu ile katılan Manisa BBSK Karate Takımı şampiyonadan 5 madalya ile döndü.

Manisa BBSK'lı karateciler İstanbul'dan 5 madalya ile döndü

Karate İstanbul İller Arası 1. Etap Ümit Genç U21 Karate Şampiyonası'na 11 sporcu ile katılan Manisa BBSK Karate Takımı şampiyonadan 5 madalya ile döndü.
Manisa BBSK Karate Takımı 'Karate İstanbul İller Arası 1. Etap Ümit Genç U21 Karate Şampiyonası'nda biri altın biri gümüş 3'ü de bronz olmak üzere 5 madalya kazandı.
Manisa BBSK Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, "Müsabakada yarışan sporcularımızdan Sümeyye Teke U21 Kadın 68 kg Kumite’de şampiyon, Batuhan Bayır Ümit Erkek 57 kg Kumite’de ikinci, Ebru Günayar U21 Kadın 50 kg Kumite’de üçüncü, Nurbade Büber U21 Kadın 61 kg Kumite’de üçüncü, Gülçin Akyıldız U21 Kadın +68kg Kumite’de üçüncü olmuştur. Kulübümüz sporcuları İstanbul’da düzenlenen ve iki gün süren müsabakaya toplam 11 sporcu ile katılıp 5 madalya ile noktalamıştır. Derece yapan veya yapmayan tüm sporcularımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübüne teşekkür ederiz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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