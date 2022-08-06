Soma'da orman yangını



Ersan ERDOĞAN/ SOMA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yangın, saat 19.20 sıralarında Soma ilçesi Deniş Mahallesi´ndeki ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına 16 arazöz, 3 su tankeri, 4 dozer ve 4 yangın söndürme helikopteri ile müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-08-06 21:06:37



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