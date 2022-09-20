Somaspor'a Basatemür'den alkış



SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor'u 90+5'inci dakikada Emrecan'ın ayağından gelen golle 2-1 yenip bu sezonki ilk galibiyetini alan Somaspor'da teknik direktör Burhanattin Basatemür, takımını övdü. Basatemür, "Sıkıştırılmış maç trafiğinin üçüncü maçında Erokspor gibi güçlü bir takımı yendiğimiz için mutluyuz. Isınmada Safa Ali sakatlandı ve Murat az ısınmayla da olsa maça başlamak zorunda kaldı. Ona rağmen herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Son 3 maçı da yüksek tempolarda oynadık. Son bölümde de olsa bulduğumuz gol ile galibiyet geldi. Oyuncularımızı verdikleri mücadele ve doğru oyun için tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Kenetlendiğimiz zaman her şey daha iyi olacak" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2022-09-20 11:43:58



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