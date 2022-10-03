Akhisarspor 1 puana abone

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AKHİSAR, (DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Akhisarspor, bu sezon oynadığı 5 maçın 4'ünden beraberlikle ayrıldı. Transfer yasağıyla 14 yıl sonra düştüğü ligde sezona Malatya Arguvanspor ve Bursa Yıldırımspor'la golsüz berabere kalarak başlayan Akhisar, Erbaaspor'a evinde 2-1 yenildikten sonra Eeler 09 SFK'yla 3-3, son maçta ise Osmaniyespor'la 1-1 berabere kaldı.

Futbol direktörlüğü görevine getirilip takımı yöneten eski yıldızı Thefanis Gekas idaresinde henüz galibiyetle tanışamayan yeşil-siyahlı ekip, 5 haftada 4 puanda kaldı. Futbolculuğu döneminde attığı gollerle Avrupa çapında yıldız olup ülkesinin milli takımında da forma giyen Gekas'ın çalıştırdığı Akhisarspor, 5 maçta 5 kez ağları sarsabildi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2022-10-03 11:44:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.