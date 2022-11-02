Akhisarspor gol atıp yemeyi unuttu

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AKHİSAR, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Akhisarspor'un son 3 maçında gol sesi çıkmadı. Yeşil-siyahlılar bu periyotta Beyoğlu Yeni Çarşıspor, Siirt İl Özel İdaresi (D) ve Bergama Belediyespor'la 0-0 berabere kaldı. Son golünü Sapanca Gençlik deplasmanında 66'ncı dakikada Oğuzcan Kesgin'in kafasından bulan Akhisarspor, 294 dakikadır gol sevinci yaşamadı.

Bu sezon oynadığı 9 maçta 7 beraberlik, 1 galibiyet, 1 yenilgi alan Akhisar temsilcisi toplam 5 kez sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Akhisarspor bu periyotta 6 gol atıp, 6 gol yedi. Yeşil-siyahlılarda Mert Efe 2, Bora, Furkan, Oğuzcan ve Yusuf Kanal 1'er gol kaydetti. Akhisar ekibi pazar günü Çankaya FK deplasmanında 3 maçlık gol ve galibiyet hasretine son vermek istiyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2022-11-02 11:45:15



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