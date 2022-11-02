Akhisarspor gol atıp yemeyi unuttu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akhisarspor gol atıp yemeyi unuttu

DHA

Akhisarspor gol atıp yemeyi unuttu


AKHİSAR, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Akhisarspor'un son 3 maçında gol sesi çıkmadı. Yeşil-siyahlılar bu periyotta Beyoğlu Yeni Çarşıspor, Siirt İl Özel İdaresi (D) ve Bergama Belediyespor'la 0-0 berabere kaldı. Son golünü Sapanca Gençlik deplasmanında 66'ncı dakikada Oğuzcan Kesgin'in kafasından bulan Akhisarspor, 294 dakikadır gol sevinci yaşamadı. 
Bu sezon oynadığı 9 maçta 7 beraberlik, 1 galibiyet, 1 yenilgi alan Akhisar temsilcisi toplam 5 kez sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Akhisarspor bu periyotta 6 gol atıp, 6 gol yedi. Yeşil-siyahlılarda Mert Efe 2, Bora, Furkan, Oğuzcan ve Yusuf Kanal 1'er gol kaydetti. Akhisar ekibi pazar günü Çankaya FK deplasmanında 3 maçlık gol ve galibiyet hasretine son vermek istiyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)
2022-11-02 11:45:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sofralık zeytinde hedef 130 bin ton ihracat
YEREL HABERLER Sofralık zeytinde hedef 130 bin ton ihracat
Aren öldü, ikizi Arden 130 gün sonra hayata tutundu
YEREL HABERLER Aren öldü, ikizi Arden 130 gün sonra hayata tutundu
(Görüntülü) İKİZİ ÖLDÜ, ARDEN 130 GÜN SONRA HAYATA TUTUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) İKİZİ ÖLDÜ, ARDEN 130 GÜN SONRA HAYATA ...
Manisa'da kamyonetin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Manisa'da kamyonetin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Turgutlu'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Turgutlu'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi ...
(Görüntülü) KALBİNE YENİLEN DOKTOR SON YOLCULUĞUNA GÖREV YAPTIĞI HASTANEDEN UĞURLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KALBİNE YENİLEN DOKTOR SON YOLCULUĞUNA ...
Manisa'da 12 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı
YEREL HABERLER Manisa'da 12 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı
Soma'da yanan ormanlar için 100 bin fidan dikilecek
YEREL HABERLER Soma'da yanan ormanlar için 100 bin fidan dikilecek
Soma'da okullara spor malzemeleri dağıtıldı
YEREL HABERLER Soma'da okullara spor malzemeleri dağıtıldı
Manisa FK zincir kırdı
YEREL HABERLER Manisa FK zincir kırdı
Manisa'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 tutuklama
YEREL HABERLER Manisa'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı ...
Manisa'da cami merdiveninde düşen yaşlı kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Manisa'da cami merdiveninde düşen yaşlı kadın tedavi ...
Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 ...
Akhisar’da 5 ton sahte gübre ele geçirildi
YEREL HABERLER Akhisar’da 5 ton sahte gübre ele geçirildi
İtalyan ve Çekyalı öğrenciler Kula'da halı tezgahının başına geçti
YEREL HABERLER İtalyan ve Çekyalı öğrenciler Kula'da halı tezgahının ...
Turgutluspor Play-Off hattına girdi
YEREL HABERLER Turgutluspor Play-Off hattına girdi
Somaspor alt sıralara geriledi
YEREL HABERLER Somaspor alt sıralara geriledi
Manisa’daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manisa’daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.