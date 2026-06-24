Marcquise Reed, Bahçeşehir Koleji'nde!

CHP'de "Salı Krizi" kaldığı yerden. Özel konuşacak, Kılıçdaroğlu ne yapacak? CHP'den kimler gidecek? Kılıçdaroğlu Kurultaya gidecek mi? Olağanüstü Kurultay ihtimal dışı mı? Kılıçdaroğlu neden Kurultaya gitmiyor? CHP'de kavga nereye gidiyor? CHP'de "Uzlaşma" defteri kapandı mı? Özel savaşacak mı, gid... Daha Fazla Göster

CHP'de "Salı Krizi" kaldığı yerden. Özel konuşacak, Kılıçdaroğlu ne yapacak? CHP'den kimler gidecek? Kılıçdaroğlu Kurultaya gidecek mi? Olağanüstü Kurultay ihtimal dışı mı? Kılıçdaroğlu neden Kurultaya gitmiyor? CHP'de kavga nereye gidiyor? CHP'de "Uzlaşma" defteri kapandı mı? Özel savaşacak mı, gidecek mi? CHP'liler yeni Parti'ye oy verir mi? Olaylar ve Görüşler'de Serap Belet sordu; Gazeteci Ali Kemal Erdem, Gazeteci Ferhat Murat, Notbir.com yazarı Can Özçelik, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Ersin Orallı ve Independent Türkçe GYY Nevzat Çiçek anlattı. Daha Az Göster