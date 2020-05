Mardin'de 578 aileye insani yardım ulaştırıldı

AA

Bu kapsamda vakıf tarafından ildeki 578 ihtiyaç sahibi aile toplam 60 bin 960 liralık gıda paketi, kırmızı et, bayram şekeri, ayakkabı, giysi, nakdi yardımlarda bulunuldu.Umut Kervanı Vakfı Mardin Temsilcisi Fatih Akman, yaptığı açıklamada, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçirdiğini belirterek, ramazan ayı boyunca her gün insani yardım çalışması yürüttüklerini belirtti.Yüzlerce aileye insani yardım ulaştırdıklarını dile getiren Akman, şunları kaydetti:"Bu çerçevede 219 aileye 25 bin 500 lira değerinde gıda paketi, 115 aileye 5 bin 750 lira değerinde 4 bin 600 ekmek, 27 aileye bin 620 lira değerinde kırmızı et paketi, 65 yetime 7 bin 330 lira değerinde ayakkabı ve giyim, bin 125 lira değerinde giysi ve ayakkabı, 82 aileye 15 bin 100 lira nakdi yardım ve bayram harçlığı, Canlı Süt Keçisi Projesi çerçevesinde 3 aileye 3 bin 800 lira değerinde 5 süt keçisi bağışı yapıldı."Yardımlara katkı sunan hayırseverlere teşekkür eden Akman, "İnsani yardım çalışmalarını iyilik elçileri olarak ramazandan sonra da sürdüreceğiz inşallah. Veren el ile alan el arasındaki köprü vazifesini görerek yetim ve ihtiyaç sahiplerinin umudu olmaya devam edeceğiz. Ramazan Bayramının mazlumların kurtuluşuna, yetim ve muhtaçların sevincine, zalimlerin mağlubiyetine vesile olması temennisiyle bayramınız mübarek olsun." diye konuştu.