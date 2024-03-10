Mardin'de TIR ile öğrenci servisi çarpıştı: 7 yaralı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde TIR ile öğrenci servisi çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen TIR, Mardin Diyarbakır kara yolu Mazıdağı Kavşağı Üçyol mevkisinde öğrenci servisi ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, aralarında öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öğrenci servisinin Mardin'deki bir etkinlikten dönen ve Derik ilçesine giden öğretmen ile öğrencileri taşıdığı öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.