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Mardin'de yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Mardin'de okullar açık mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kuvvetli sağanak yağış beklenen Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa'ya turuncu kodlu uyarıda bulundu. 15 Mart Çarşamba günü Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinin ardından bazı illerde okullar tatil edilirken, Mardin'de yarın okullar tatil mi sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 16 Mart Perşembe Mardin'de okullar açık mı sorusunun yanıtı...

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  • Mardin'de yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Mardin'de okullar açık mı, kapalı mı?

    Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde yaşanan yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, sel felaketine yol açtı. Sel felaketini yaşayan bazı illerde 15 Mart Çarşamba günü okullar tatil edilirken, 16 Mart Perşembe günü Mardin'de okulların açık mı, kapalı mı olacağına ilişkin Mardin Valiliği'nden gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. Peki, "Mardin'de yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Mardin'de okullar açık mı?" İşte 16 Mart Perşembe Mardin'de okulların durumu...
  • Mardin'de yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Mardin'de okullar açık mı, kapalı mı?

    MARDİN'DE OKULLAR TATİL OLACAK MI?

    Yaşanan sel felaketinin ardından Mardin'de 16 Mart 2023 Perşembe günü okulların durumu merak konusu oldu.

     
  • Mardin'de yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Mardin'de okullar açık mı, kapalı mı?

    Konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

     
  • Mardin'de yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Mardin'de okullar açık mı, kapalı mı?

    MARDİN'DE HAVA DURUMU

    Sağanak yağışlı, akşam saatlerine doğru yağış etkisini artırıyor.

     
  • Mardin'de yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Mardin'de okullar açık mı, kapalı mı?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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