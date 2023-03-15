Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde yaşanan yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, sel felaketine yol açtı. Sel felaketini yaşayan bazı illerde 15 Mart Çarşamba günü okullar tatil edilirken, 16 Mart Perşembe günü Mardin'de okulların açık mı, kapalı mı olacağına ilişkin Mardin Valiliği'nden gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. Peki, "Mardin'de yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Mardin'de okullar açık mı?" İşte 16 Mart Perşembe Mardin'de okulların durumu...