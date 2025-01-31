Mardin'deki herbaryumda 400 bitki koruma altına alındı

Mardin Artuklu Üniversitesi Kızıltepe Meslek Yüksekokulu ve Tohum Biyolojisi ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde geçen yıl kurulma çalışmalarına başlanan herbaryum bu yıl hizmete girdi.

Kentin bitki zenginliklerini kayıt altına alarak, bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapmak ve ekosistemlerin korunmasına yönelik farkındalık yaratmak amacıyla kurulan herbaryum, Uluslararası Herbaryum İndeksi'nde MARIUM koduyla tescil edildi.

Kurulum aşamasında 1 yılda doğadan toplanan yaklaşık 600 bitkiden 400'ü bilimsel veriler ışığında stoklandı.

Küresel iklim değişikliği, bitkilerin böcek ilişkileri ve zaman içerisinde yer değiştirmesiyle ilgili birçok bilimsel veriyi içinde barındıran herbaryum kayıtları, botanik ve çevre bilimcilere araştırmalarında önemli katkı sunuyor.

REKLAM

TÜRKİYE'DE 68 HERBARYUM VAR

Merkezin kurucu müdürü Doç. Dr. Abdullah Dalar, kurutulmuş bitki örneklerinin saklandığı, muhafaza edildiği, gelecek nesillere aktarıldığı herbaryumun aynı zamanda bitkilerle ilgili çalışma yapan tüm akademik bilimlere danışmanlık hizmeti vereceğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Kızıltepe Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ferhat Kızılgeçi'nin destekleri ile bu yıl hizmete açtıkları merkezde, Doç. Dr. Fatma Mungan Kılıç, Dr. Murat Kılıç ve Dr. Muzaffer Mükemre'nin görev aldığını belirten Dalar, dünyada 3 bin 567, Türkiye'de ise 68 kayıtlı herbaryum bulunduğunu kaydetti.

Daha önce Mardin'de yapılan bitkilerle ilgili çalışmaların başka illerdeki herbaryumlarda saklandığını aktaran Dalar, bu eksikliği gidermek için herbaryumu kurduklarını ifade etti.

Dalar, Mardin'de yetişen tıbbi, aromatik ve gıda olarak kullanılan tüm bitkilerin ve özellikle endemik ve nadir bitkilerin muhafaza edilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını vurguladı.

REKLAM

Bunların büyük çoğunluğunun Mardin'de tıbbi olarak kullanılan bitkilerinden oluştuğunu belirten Dalar, "Hedefimiz yaklaşık 4 bin bitki toplamak, bunları muhafaza etmek ve gelecek nesillere aktarmak" dedi.

Herbaryumu sadece kurutulmuş bitki örneğiyle sınırlandırılmak istemediklerini, modern herbaryum tekniği kullanarak, sanal herbaryum ve tohum bankası olarak da kullanmak istediklerini anlatan Dalar, bu şekilde gelecek nesillere Mardin'e ait biyolojik mirası emanet etmeyi istediklerini vurguladı.