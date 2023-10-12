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        Mardin'de, nesli tehlike altındaki çizgili sırtlan ölü bulundu

        MARDİN'inMidyat ilçesinde, Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki çizgili sırtlan, ölü bulundu. Sırtlana 1 aracın çarptığı belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 15:10 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:15
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        Mardin'de, nesli tehlike altındaki çizgili sırtlan ölü bulundu
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        MARDİN'inMidyat ilçesinde, Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki çizgili sırtlan, ölü bulundu. Sırtlana 1 aracın çarptığı belirlendi.

        Midyat ilçesi kırsal Yayvantepe Mahallesi'ndeki kara yolunda 1 sırtlanın hareketsiz yattığını görenler, durumu Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, hayvanın Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan çizgili sırtlan olduğunu, 1 aracın çarpması sonucu öldüğünü tespit etti. İncelemenin ardından çizgili sırtlan gömülürken, çarpan sürücünün belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.

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