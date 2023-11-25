Kızıltepe'de farkındalık etkinliği düzenlendi
Kızıltepe ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.
Kızıltepe ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta Kızıltepe Kaymakamlığı Aile ve Destek Merkezi ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirme çalışması yapıldı.
Kadınlara şiddete maruz kalmaları durumunda Kadın Destek Uygulamasını (KADES) nasıl kullanacakları anlatıldı.
Etkinliğin sonunda katılımcılar, kadınlara yönelik şiddete dikkat çekme amacıyla turuncu balon uçurdu.
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