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        Mardin'de Gazze'ye destek kermesi düzenlendi

        Mardin'in Ömerli ilçesinde Gazze'ye destek kermesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:54 Güncelleme: 25.11.2023 - 12:36
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        Mardin'de Gazze'ye destek kermesi düzenlendi
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        Mardin'in Ömerli ilçesinde Gazze'ye destek kermesi düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen kermes vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

        İsrail'in Gazze'ye yaptığı insanlık dışı saldırılar nedeniyle Belediye binası önünde düzenlenen kermeste çok sayıda vatandaş gönüllü olarak yer aldı.

        Kermese, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, kurum amirleri, kamu kurum çalışanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Kermeste elde edilen gelir Gazze'de yaşayan insanlara bağışlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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