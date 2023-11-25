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        Mardin'deki Filistinli akademisyenin gözü kulağı hiç göremediği vatanında

        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) İslami İlimler Fakültesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Filistinli Huzeyfe Elhatib, İsrail'in saldırılarına maruz kalan, bugüne kadar hiç göremediği ülkesi için endişe duyuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:04 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:04
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        Mardin'deki Filistinli akademisyenin gözü kulağı hiç göremediği vatanında
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        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) İslami İlimler Fakültesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Filistinli Huzeyfe Elhatib, İsrail'in saldırılarına maruz kalan, bugüne kadar hiç göremediği ülkesi için endişe duyuyor.

        Aynı zamanda Filistin Alimler Birliği Türkiye Şube Başkanı ve Dünya Alimler Birliği üyesi olan Elhatib, 1980 yılında Mekke'de doğdu, ilk ve orta öğrenimini Ürdün'de tamamladı.

        Ürdün Uluslararası İslami İlimler Üniversitesinden mezun olduktan sonra 12 yıl önce geldiği Türkiye'de yaklaşık 5 yıldır Mardin Artuklu Üniversitesinde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapan 7 çocuk babası Elhatib, İsrail'in kimlik kartı çıkarmasına izin vermemesi nedeniyle bugüne kadar ülkesine gidemedi.

        MAÜ Kudüs ve Filistin Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı görevini de yürüten Elhatib, AA muhabirine, ülkesini hiç görememenin her zaman burukluğunu yaşadığını belirterek, Filistin'de, özellikle de Gazze'de birçok yakınının bulunduğunu söyledi.

        Oradaki bütün Müslümanları kardeşi gibi gördüğünü dile getiren Elhatib, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce insanın yaşamını yitirmesinin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

        - "İnşallah bir gün bu zulüm bitecek"

        İsrail'in çocuk, kadın ve masum insanları acımasızca katlettiğine değinen Elhatib, "İşgalci devlet geldiğinden beri katliam yapıyor. Bunu hep biliyor ve okuyorduk. Dedelerimizden ve babalarımızdan da bunu işitiyorduk. Ama artık biz de görüyoruz. Canlı yayınlarda görüyoruz. Hiç çekinmeden, utanmadan, kimseden korkmadan çocukları rahatlıkla öldürüyorlar. Dünya buna suskun kalıyor. Mekke'de doğdum, Ürdün'de okudum. Filistin'e hiç gidemedim, tıpkı 7 milyon Filistinli gibi. İnşallah bir gün bu zulüm bitecek. Sadece Filistinliler değil Müslümanlar olarak ortak bir hayalimiz var; Filistin'e gidip Mescid-i Aksa'da namaz kılmak." dedi.

        Elhatib, iletişim kesintisi nedeniyle Filistin'deki yakınlarından haber alamadıklarını anlatarak, bu süreçte sadece Müslümanların değil gayrimüslimlerin, hür insanların da Filistin'i, Gazze'yi desteklediğini belirtti.

        Dünyanın farklı bölgelerinden de destek geldiğini ifade eden Elhatib, "Bu savaş devam etse de etmezse de onlar (İsrail) kaybedecek." ifadesini kullandı.

        Elhatib, insanların maddi ve manevi, yapılan yürüyüş, miting ve diğer faaliyetlerle mazlumun yanında durması gerektiğine işaret ederek, Filistin konusunda halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

        - "Filistin bir gün özgürlüğüne kavuşacak"

        Huzeyfe Elhatib'in MAÜ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde öğrenim gören oğlu İzzeddin Elhatib de İsrail'in yıllardır zulmünü sürdürdüğünü, süreç içerisinde zaman zaman da şiddetini artırdığını söyledi.

        Elhatib, dünyanın birçok yerinde milyonlarca Filistinlinin ülkesine gidemediğini ifade ederek, "Bu sadece babamın değil 7 milyon insanın yaşadığı bir acı. Filistin bir gün Allah'ın izniyle özgürlüğüne kavuşacak. Babamla, arkadaşlarımla, sevdiklerimizle hep beraber el ele verip Mescid-i Aksa'ya akın edeceğiz. İnşallah Rabb'imiz bunu bize nasip eder. Hep birlikte Filistin'de, Mescid-i Aksa'da, özgür bir ortamda yaşamayı arzuluyor, hayal ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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