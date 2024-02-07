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        Bakan Işıkhan: Ata toprağına vefa, yakarak yıkarak değil; yaparak, iyileştirerek ödenir

        ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin´de AK Parti'nin ilçe aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Bizleri yetiştiren bu şehre, bu topraklara, bizim vefa borcumuz var. Ata toprağına vefa, onun öz değerlerine, mevcut potansiyeline, taşına, toprağına sahip çıkarak ödenir. Yakarak, yıkarak değil; yaparak, iyileştirerek, çalışarak ödenir. Bu şehrin insanlarına en iyi hizmeti götürerek; yolunu, köprüsünü, bağını, bahçesini, havasını, suyunu koruyarak ödenir. İşte bu anlayışla 21 yıldır `kalkınma, yerelden başlar´ diyerek şehirlerimize can suyu olan AK Parti, bu vefanın doğru adresidir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 17:58 Güncelleme: 07.02.2024 - 18:00
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        Bakan Işıkhan: Ata toprağına vefa, yakarak yıkarak değil; yaparak, iyileştirerek ödenir
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        ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin´de AK Parti'nin ilçe aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Bizleri yetiştiren bu şehre, bu topraklara, bizim vefa borcumuz var. Ata toprağına vefa, onun öz değerlerine, mevcut potansiyeline, taşına, toprağına sahip çıkarak ödenir. Yakarak, yıkarak değil; yaparak, iyileştirerek, çalışarak ödenir. Bu şehrin insanlarına en iyi hizmeti götürerek; yolunu, köprüsünü, bağını, bahçesini, havasını, suyunu koruyarak ödenir. İşte bu anlayışla 21 yıldır `kalkınma, yerelden başlar´ diyerek şehirlerimize can suyu olan AK Parti, bu vefanın doğru adresidir" dedi.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, partisinin Mardin´deki İlçe Aday Tanıtım Toplantısı´na katıldı. Artuklu Kapalı Spor Salonu´nda düzenlenen toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak, ilçe belediye başkan adayları ve partililer katıldı. Toplantıda ilçe belediye başkan adayları Artuklu´da Mehmet Tatlıdere, Kızıltepe´de Ali Ertaş, Derik´te Faruk Necimoğlu, Yeşilli´de Hayrettin Demir, Ömerli´de Hüsamettin Altındağ, Mazıdağı´nda İlhameddin Belek, Nusaybin´de Mehmet Çelik, Dargeçit´te Mehmet Cüneyt Aksoy, Savur´da Engin Uğur Hamidi, Midyat´ta da Veysi Şahin olarak açıklandı.

        `KALKINMA YERELDEN BAŞLAR´

        Burada konuşan Bakan Işıkhan AK Parti teşkilatlarına güvendiğini belirterek, "Türkiye´nin kalkınma ve gelişim yolculuğunu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 21 yılda zirveye ulaştıran, bugünlere getiren AK Parti´nin yönetim vizyonu ve belediyecilik anlayışıyla Mardin, bu coğrafyanın parlayan yıldızı olacaktır. Mardin´in bir bakanı olarak buraya geldiğimiz her fırsatta şunu özellikle vurgulamaktan onur duyuyorum. Bizleri yetiştiren bu şehre, bu topraklara; bizim vefa borcumuz var değerli kardeşlerim. Bunu hiçbir zaman unutmadık. Unutmayacağız. Bu toprakların bağrında yetişmiş her bir hemşehrimin de bunu unutmamasını rica ediyorum. Ata toprağına vefa; onun öz değerlerine, mevcut potansiyeline, taşına, toprağına sahip çıkarak ödenir. Yakarak, yıkarak değil; yaparak, iyileştirerek, çalışarak ödenir. Bu şehrin insanlarına en iyi hizmeti götürerek; yolunu, köprüsünü, bağını, bahçesini, havasını, suyunu koruyarak ödenir. İşte bu anlayışla 21 yıldır, `Kalkınma, yerelden başlar´ diyerek şehirlerimize can suyu olan AK Parti, bu vefanın doğru adresidir. Şimdi; kadirşinaslığı, samimiyeti, geçmişine sahip çıkmayı, geleceğini güzelleştirmeyi öğreten bu topraklara vefa borcumuzu ödeme vaktidir. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Türkiye´yi ilmek ilmek işleyerek dokuyan, ülkemize çağ atlatan, gecesini gündüzüne katan, zalimlere meydan okuyan, mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´a vefa borcumuzu ödeme vaktidir" dedi.

        `HEDEFİMİZ, TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ 10 ÜLKESİ ARASINA SOKMAK´

        Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da, şunları söyledi:

        "Sevgili kardeşlerim, yaptığımız hizmetleri saysak buna zaman yetmez. Şimdi biz bunları yaparken, birçok şey yaptık, sessiz devrimler yaptık. O problemli dönemlerde, millet bir birlerine merhaba diyemezken, başkalarının hayal edemeyeceği yasaları çıkarttık ve bütün yasakları elimizin tersiyle attık, çöp tenekesine gönderdik. Yolumuza devam ediyoruz. Bireysel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırmayı şiar edindik. Şimdi 24 saat yayın yapılıyor. 28 Şubat'ın bütün yasaklarını kaldırdık. Şimdi vakit yok. Vakit, şimdi belediye seçimleri ve yerel yönetimler vaktidir. Değerli kardeşlerim, biz kişilerin hak ve özgürlüklerinin önündeki engellerin tamamını, yasakların tamamını kaldırmaya çalışırken, başkaları bu yasakları koyanlarla, milletin kişi hak ve özgürlüklerini tehdit edenlerle, bunları bir tehdit olarak görenlerle birlikte hareket etmeye başladı. Hepsi bir araya geldi, ama milletimiz yine de bizim yolumuzu açtı. Cumhurbaşkanımızı seçti ve iş başına getirdi. Siyasi hayatları milletin özgürlüklerini engellemekle, yok etmekle, onlara karşı yasakları getirmekle, geçmiş partinin etrafında kenetlendiler, 6'lı masa oluşturdular. Biz bu reformları yaparken, sessiz devrimleri yaparken, onlar da bizi engellemek, bizi iktidardan götürmek için bir araya geldiler, Ne oldu? 6'lı masayı kurdular, milletimiz masanın altını üstüne getirdi ve şimdi kendi dertlerine düştüler. Şimdi hedeflerimiz var. Hedefimizi bir cümleyle söyleyeceğim; Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş, en refah, en kalkınmış, demokrasisi en ileriye gitmiş, 10 ülkesi arasına sokmak. Bizim temel hedefimiz budur."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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