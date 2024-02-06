Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Mardin ve Siirt'te anıldı

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenler için Mardin ve Siirt'te anma programı düzenlendi.

Mardin'de 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde koordinatör vali olarak atanan Vali Tuncay Akkoyun, deprem günü giydiği kıyafetleri giydi.

Devletin çok hızlı refleks göstererek bölgede önemli çalışmaların yapıldığını aktaran Akkoyun, afetzedelerin de o kadar büyük travmaya ve yıkıma rağmen kendisi gibi afetzedelere yardım noktasında canla başla çalıştığına şahitlik yaptığını söyledi.

"İlk andan itibaren devletimiz oradaydı." diyen Akkoyun, şunları söyledi:

"Bütün kurumlarımız insan üstü bir performans sergileyerek bugünkü noktaya gelmemize katkı sundu. Bütün kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız, her yaştan vatandaşımızın canla başla mücadele ettiği zor günlerde devletimiz, ivedilikle depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir. Depremzedelere destek olmak adına, Mardin’de bulunan KYK yurtlarımız, 6 bin 678 vatandaşımıza ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca, ilimizde misafir ettiğimiz depremden etkilenen 3 bin 507 hane için toplam 36 milyon 920 bin lira kaynak aktarılarak, ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmıştır. Mardin'imize gelen 8 bin 850 depremzede ailemize, gıda giyim, konaklama ve ulaşım desteği sağlanmış. Ayrıca, 5 bin 564 gıda ve hijyen kolisi yardımında bulunulmuştur. Mardin'imizde depremden etkilenen 62 hemşerimize konteyner tahsis edilmiştir."

Devlet ve millet olarak, asrın felaketinde tüm dünyaya eşi benzeri görülmemiş bir dayanışma örneği gösterdiklerini kaydeden Akkoyun, el birliği ile huzur ve refah ortamının devam etmesi için gayretle çalışmaları sürdüreceklerini aktardı.

Programa, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ve kurum amirleri katıldı.

Daha sonra İl Müftülüğünce Şakir Nuhoğlu Camisi'nde sabah namazından önce depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Etkinlikte, dua edildi, mevlit okundu.

- Siirt

Siirt'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki programda, saat 04.17'de saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Kemal Kızılkaya, 11 ili etkileyen ve 53 bin 537 kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından asrın dayanışması örneğinin sergilendiğini söyledi.

Depremlerin ilk gününden bu yana acıların hafifletilmesi için devlet ve vatandaş dayanışmasıyla bütün imkan ve kabiliyetlerin seferber edildiğini belirten Kızılkaya, "Depremler nedeniyle yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı 11 ilde büyük yıkım oldu." dedi.

Siirt'te kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler olmak üzere toplam 4 bin 753 personelin deprem bölgesine intikal ettiğini aktaran Kızılkaya, depremden etkilenen illere 108 yardım tırı, 30 kamyonet, 43 otobüs, 152 minibüs ve 72 pikap yardım malzemelerinin sevk edildiğini bildirdi.

9 bin 612 depremzedenin misafir edildiği kentte 6 bin 928 depremzede aileye giyim, gıda, ev eşyası, alışveriş kartı, nakdi ve ayni yardımların yanı sıra 341 aileye sosyal ekonomik aile desteğinin verildiğini bildiren Kızılkaya, 6 bin kişiye psikososyal destek verildiğini, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası kapsamında 33 ailenin konutlara yerleştirildiğini kaydetti.

Depremzedelerin moral ve motivasyonlarına destek olmak amacıyla düzenlenen 143 etkinliğe 26 bin 130 kişinin katıldığını anlatan Kızılkaya, konuşmasını şöyle tamamladı.

"Hamdolsun milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihi sınamayı başarıyla vermiştir. Asrın felaketini asrın birlikteliğine dönüştürerek o zor günlerin geride kalmasını devlet millet el birliği ile birlikte temin ettik. Devletimiz tüm imkanlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek, tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuştur. Esasen bu afet bir yönüyle de dünyanın en büyük arama kurtarma ve iyileştirme operasyonudur. İnşallah asrın felaketinin üzerinden asrın birlikteliğiyle geleceğiz."

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun'un depreme ilişkin sunumu ve film gösteriminin ardından resim sergisi gezildi, AFAD'ın müdahale araçları incelendi.

İl Müftülüğünce Ensar Camisi'nde sabah namazından sonra düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, mevlit okundu.

Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Gaffar Gören, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile arama ve kurtarma ekipleri katıldı.