Mardin´de `yol verme´ tartışmasında hakimin otomobilini durdurup saldırdılar; O anlar kamerada

MARDİN´de görevli hakim H.Ü. ile trafikte seyir halindeyken yol isteyen 3 şüpheli arasında tartışma çıktı. Otomobiline çarpan ve H.Ü.´yü kaputun üstüne çıkarak durdurmaya çalışan şüpheliler, serbest bırakıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Şubat günü saat 23.05'te meydana geldi. Kızıltepe ilçesinde görevli hakim H.Ü., Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı´nda kızını uçağa bindirip otomobiliyle geri döndüğü sırada, iddiaya göre arkasından süratli bir şekilde seyrederek uzun farlarını yakan otomobildeki biri kadın 3 kişi arasında `yol verme´ nedeniyle tartışma çıktı. Paniğe kapılan H.Ü., o anları kayıt altına aldı. Görüş alanı daralan hakim H.Ü.'nün kullandığı otomobil, şüphelilerin otomobiliyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle duran H.Ü.´nün otomobiline yaklaşan şüpheliler, küfürler ederek araca saldırdı. Aralarından biri, bu sırada kaputun üzerine çıktı. H.Ü., otomobilini bir süre bu şekilde hareket ettirdi. Uğradığı saldırıdan kurtulmak için polis kontrol noktasına kadar ilerleyen H.Ü., polislere kendisini tanıtarak yardım istedi. Bu sırada şüpheliler, H.Ü.´ye saldırmaya çalışarak hakaret etmeye devam etti. H.Ü.'nün şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI´NDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, tarafından yapılan yazılı açıklamada soruşturmanın normal seyrinde devam ettiğini belirterek, "Soruşturma dosyası incelendiğinde 02.02.2024 günü gece saat 23.40 sıralarında trafikte yol verme meselesinden başlayan sürtüşme sonrasında maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği, 47 plakalı araçtaki sürücünün kaza tespit tutanağı düzenlemek için hakim H.Ü.´nün yönetimindeki 34 plakalı aracını durdurmak istediği, gece yarısı olması nedeniyle endişeye kapılan hakimin ise olay yerinden uzaklaşmak istediği, yaşanan kovalamaca sonrasında Hakim H.Ü.´nün aracının birkaç kez yol üzerinde durdurulduğu, 47 plakalı araç sürücüsünün 34 plakalı aracın önüne geçtiği ve 34 plakalı aracın hareket etmesine engel olmak için araç ön kaputunun üzerine çıktığı, bu sırada 34 plakalı aracın hareket ettiği ve şahsın 34 plakalı aracın ön kaputu üzerinde kaldığı, aracın bir müddet bu şekilde trafikte yoluna devam ettiği, yaşanan bu olaya öfkelenen sürücü ve yakınlarının Hakim H.Ü.´nün aracında maddi hasara sebebiyet verdiği ve Hakim H.Ü.´ye karşı hakaret ve tehdit içeren sözler söyledikleri güvenlik kameraları ile sabittir. Şüpheli şahısların kimliklerinin tespiti, araç sürücüsünün ve yakınlarının hakim olarak görev yapan kişiyi öncesinde tanıyıp tanımadıkları, meselenin Hakimin görevinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit amacıyla şüpheli şahısların bir kısmı gözaltına alınmış, ifadeleri sonrasında olayın Hakimin göreviyle ilgili olmadığı, trafikte yaşanan sürtüşmeden meydana geldiği, hakimin kimliğinden habersiz oldukları tespit edilmiş, bu nedenle şüpheliler hakkında tutuklama tedbirine başvurulmamıştır. Şüpheliler hakkında hakaret, tehdit, mala zarar verme suçlarından, hakim H.Ü. hakkında ise karşı tarafın anlatımları istikametinde alkollü araç kullanma ve yaralamaya teşebbüs suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Yapılan araştırmada her iki sürücünün de alkolsüz oldukları tespit edilmiştir. Soruşturma normal seyrinde devam etmekte olup, mevcut deliller çerçevesinde gereğine tevessül edilecektir. Herkes kanunlar önünde eşittir ve kimseye bir ayrımcılık yapılmayacaktır" dedi.

HAKİMLER VE SAVCILAR DERNEĞİ´NDEN KINAMA

Hakimler ve Savcılar Derneği´nden yapılan yazılı açıklamada ise hakim olarak görev yapan H.Ü.´ye yapılan saldırının kınandığı belirtilerek, "Dernek olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız. Özellikle trafikte sağduyulu hareket etmeli, anlık yaşanabilecek gerginliklere karşı temkinli olmalı, karşıdaki insanlara her zaman sağduyuyla yaklaşmalıyız. Saygı görmek istiyorsak önce karşıdakine saygı göstermeliyiz. 2 Şubat Cuma günü saat 23.00 sularında Mardin´de hakim olarak görev yapan ve kızını havalimanına bıraktıktan sonra dönüş yolunda bir grup vatandaşın saldırısına uğrayıp, olayın başından sonuna kadar sağduyusunu ve soğukkanlılığını elden bırakmayan meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılan saldırıyı kınıyor, olayın takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine arz ediyoruz" denildi.