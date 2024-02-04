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        Mardin´de `bereketin müjdeleyicisi´ GAP Şelalesi, akmaya başladı

        MARDİN'in Derik ilçesinde 20 bin dönümlük meyve ve zeytin ağaçlarını bulunduğu GAP Bahçeleri´ni sulayarak hayat veren GAP Şelalesi, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte akmaya başladı. `Bereketin müjdeleyicisi´ olarak bilinen ve aktığı yıllarda ürün rekoltelerinin arttığına inanan bölge halkı, şelaleye giderek hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 04.02.2024 - 11:10
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        Mardin´de `bereketin müjdeleyicisi´ GAP Şelalesi, akmaya başladı
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        MARDİN'in Derik ilçesinde 20 bin dönümlük meyve ve zeytin ağaçlarını bulunduğu GAP Bahçeleri´ni sulayarak hayat veren GAP Şelalesi, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte akmaya başladı. `Bereketin müjdeleyicisi´ olarak bilinen ve aktığı yıllarda ürün rekoltelerinin arttığına inanan bölge halkı, şelaleye giderek hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Derik ilçesi kırsal Cevizpınar Mahallesi´nde, 20 bin dönümlük alandaki GAP Bahçeleri´ni sulayarak hayat veren GAP Şelalesi, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte akmaya başladı. Zeytin, incir, nar, kayısı ve ceviz üreticiliğinin yapıldığı bölgede, şelalenin akması özellikle çiftçilerin yüzünü güldürdü. `Bereketin müjdeleyicisi´ olarak bilinen şelalenin aktığı yıllarda ürünlerdeki rekoltelerin artacağına inanılırken, bölgede yaşayanlar, şelaleye gelerek hatıra fotoğrafı çektirmeye başladı.

        Şelalenin aktığını duyup ailesiyle fotoğraf çektirmeye geldiğini belirten öğretmen Aydın Esen, "Ara tatilde Derik´e ziyarete geliyoruz. GAP Şelalesi yılın belirli sürecinde bereketli bir şekilde akıyor ve bu akan şelale turistlerin ilgisini çekiyor. Ağaçların, zeytinin, incirin ve narların daha bereketli olmasını da sağlıyor. Onun dışında dışarıdan misafirlerimizi getirip fotoğraf çekiyoruz" dedi. Şelalenin güzelliğini görmek için geldiğini belirten Leyla Alacabek de, "Şelalede fotoğraf çekmek için geldik. Şelale çok güzel.  Duyduk ki akmaya başlamış, biz de gelip bu anı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdik" diye konuştu.

        Ahmet Alacabek ise, "Derik´e 4 kilometre mesafede olan bu şelale için geldik. Bu şelaleyi muhteşem gördük" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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