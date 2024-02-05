Mardin'de sis etkili oldu
MARDİN'deetkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü; sürücüler zor anlar yaşadı.
MARDİN'deetkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü; sürücüler zor anlar yaşadı.
Artuklu ilçesinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sis ile görüş mesafesi düştü; sürücüler far ve ikaz lambalarını yakarak ilerledi. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentte sisin akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
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