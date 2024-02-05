Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de sis etkili oldu

        MARDİN'deetkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü; sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 12:38 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de sis etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN'deetkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü; sürücüler zor anlar yaşadı.

        Artuklu ilçesinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sis ile görüş mesafesi düştü; sürücüler far ve ikaz lambalarını yakarak ilerledi. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentte sisin akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Musk sınır tartışmasına dahil oldu
        Musk sınır tartışmasına dahil oldu
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Deprem değil heyelan vurdu! Köy ikiye bölündü
        Deprem değil heyelan vurdu! Köy ikiye bölündü
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        Algı davası
        Algı davası
        Başkan değişir politika değişmez
        Başkan değişir politika değişmez
        Ünlü oyuncu zâkir oldu
        Ünlü oyuncu zâkir oldu
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Kazasız işyerine prim indirimi
        Kazasız işyerine prim indirimi
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        MARSU'dan şebeke hatlarında temizlik, bakım ve onarım çalışmaları
        MARSU'dan şebeke hatlarında temizlik, bakım ve onarım çalışmaları
        Mardin'de yakalanan, çeşitli suçlardan aranan 25 kişiden 5'i tutuklandı
        Mardin'de yakalanan, çeşitli suçlardan aranan 25 kişiden 5'i tutuklandı
        Mardin´de `bereketin müjdeleyicisi´ GAP Şelalesi, akmaya başladı
        Mardin´de `bereketin müjdeleyicisi´ GAP Şelalesi, akmaya başladı
        Mardin'de sağlık çalışanlarını darbettikleri gerekçesiyle 5 kişi yakalandı
        Mardin'de sağlık çalışanlarını darbettikleri gerekçesiyle 5 kişi yakalandı
        Meslektaşlarıyla tartışan hemşirenin çağırdığı grup, sağlık çalışanlarını d...
        Meslektaşlarıyla tartışan hemşirenin çağırdığı grup, sağlık çalışanlarını d...
        AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erin esnafı ziyaret etti
        AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erin esnafı ziyaret etti