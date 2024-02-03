Meslektaşlarıyla tartışan hemşirenin çağırdığı grup, sağlık çalışanlarını darbetti

MARDİN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meslektaşlarıyla tartışan hemşire T.B.'nin çağırdığı 8 kişi, 5 sağlık çalışanını darbetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 5´i tutuklandı, T.B. ile 3 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Artuklu ilçesinde, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Yoğun bakım servisinde görevli hemşire T.B. isimli kadın ile aynı bölümde çalışan meslektaşları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından iddiaya göre T.B., meslektaşlarını tehdit edip, Batman'dan çağırdığı arkadaş grubunu, yangın merdiveni ve şifreli kapılardan kendi giriş kartını okutarak geçirip, hastaneye aldı. Yoğun bakım servisi önüne gelen 8 şüpheli, T.B.'nin tartıştığı meslektaşlarından S.K., D.Ç., İ.K., A.Ç. ve M.H.K.'yi darbedip yaraladı. Yaralılardan M.H.K.'nin hastanede tedavisi sürerken, diğerleri müdahalelerinin ardından darp raporu alıp şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

Olayla ilgili, polis ekipleri, hemşire T.B. ile 8 arkadaşını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. Hemşire T.B. ile birlikte 4 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastane yönetimi, hemşire T.B. hakkında idari soruşturma başlattı.

SAĞLIKÇILARA 'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİ

Sağlık-Sen Mardin Şube Başkanı Abdullah Saruhan, hastanede, darbedilen sağlık çalışanlarına 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Saldırıyı kınayan Saruhan, "Yoğun bakım servisini basarak o an hastanedeki hastaların can sağlığını da yok sayan, sağlık personeline ise öldüresiye saldıranları şiddetle kınıyor, bu yaptıklarının cezasız kalmamasını diliyoruz. Gecesini gündüzüne katıp çalışan, hizmet veren fedakar sağlık çalışanları, takdir edilecekleri yerde şiddete maruz kalmaktadır. Şiddetin önüne geçmek için caydırıcı tedbirlerin alınması şart. Şiddet uygulayanların medya yoluyla teşhir edilmesi, hukuksal cezai işlem yapılması ve bu kişilerin belirli bir süreyle sağlık hizmetlerinden paralı faydalanması gibi önlemler caydırıcı olacaktır. Bu saldırıyı ve bundan önceki bütün saldırıları gerçekleştirenleri kınıyoruz" diye konuştu.