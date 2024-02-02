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        Mardin'de bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

        Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesi kırsalında bazı alanların 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 15:55 Güncelleme: 02.02.2024 - 15:55
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        Mardin'de bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
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        Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesi kırsalında bazı alanların 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Yakınca, Bahminin, Kaleli, Güzelsu, Yol ve Şekrin mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerin 1-15 Şubat tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın bu tarihlerde söz konusu bölgeye kendi can ve mal güvenlikleri açısından izinsiz girmemeleri önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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