Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kırsal mahalleleri ziyaret etti

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kırsal Ilıcak ve Eskin mahallelerine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 16:37 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kırsal mahalleleri ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kırsal Ilıcak ve Eskin mahallelerine ziyarette bulundu.

        Kızıltepe’ye bağlı kırsal Ilıcak Mahallesini ziyaret eden Vali Akkoyun, mahalle muhtarı Mecit Gümüş ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

        Mahalle sakinleriyle sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını görüşen Akkoyun, Ilıcak mahallesinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını belirtti.

        Akkoyun, ihtiyaç duyulan çalışmaların da tamamlanması için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

        Daha sonra Eskin Mahallesini ziyaret eden Akkoyun, mahalle ile ilgili muhtar İbrahim Aydoğan'dan bilgi aldı, vatandaşların taleplerini dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Putin mikrofonu aldı, gençlerle marş söyledi
        Putin mikrofonu aldı, gençlerle marş söyledi
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Manisa'da iki işçi feci şekilde can verdi!
        Manisa'da iki işçi feci şekilde can verdi!
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        269 kişi ölmüştü! Rönesans Rezidans iddianamesi kabul edildi
        269 kişi ölmüştü! Rönesans Rezidans iddianamesi kabul edildi
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Böcek ilacıyla ölümde o kiracı tutuklandı
        Böcek ilacıyla ölümde o kiracı tutuklandı
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        42 eser, ana topraklara döndü
        42 eser, ana topraklara döndü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Akraba ailelerin taşlı ve sopalı kavgasında 4 yaralı
        Akraba ailelerin taşlı ve sopalı kavgasında 4 yaralı
        Mardin'de bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
        Mardin'de bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
        Mardin´de 6 bölge için 15 gün süreyle `geçici özel güvenlik bölgesi´ kararı
        Mardin´de 6 bölge için 15 gün süreyle `geçici özel güvenlik bölgesi´ kararı
        Mardin'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Mardin'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erin esnafı ziyaret etti
        AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erin esnafı ziyaret etti
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Kızıltepe ilçesini ziyaret etti
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Kızıltepe ilçesini ziyaret etti