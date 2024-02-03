Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, öğle saatlerinde, boya ve parfüm üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı.

BELEDİYE BAŞKANI BÜYÜKAKIN: CAN KAYBIMIZ YOK

Müdahalenin sürdüğünü ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kontrol altına almak mümkün olmadı. Çok büyük bir alanda yangın var. 20 bin metrekare kapalı alanı olan fabrika. İçinde kimyasal ürünler de var. Dolayısıyla çok dikkatli müdahale ediliyor. 128 personelimiz ve 50'nin üzerinde aracımızla müdahale sürüyor ama içeride mahsur kalan bir çalışan yok, can kaybı yok, yaralanma yok. Dolayısıyla bunlar bizim açımızdan sevindirici. Çok yakında da inşallah kontrol altına alırız. Çıkış sebebini henüz bilmiyoruz. Söndürme işlemi bitikten sonra ayrıntılı inceleme gerektiriyor" dedi.