Kocaeli Gebze'de boya ve parfüm fabrikasında yangın çıktı!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, boya ve parfüm fabrikasında çıkan yangının ekiplerce söndürülmesine çalışılıyor. Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta yer alan bir fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kontrol altına almak mümkün olmadı. Çok büyük bir alanda yangın var. 20 bin metrekare kapalı alanı olan fabrika. İçinde kimyasal ürünler de var. Dolayısıyla çok dikkatli müdahale ediliyor. 128 personelimiz ve 50'nin üzerinde aracımızla müdahale sürüyor ama içeride mahsur kalan bir çalışan yok, can kaybı yok, yaralanma yok" dedi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, öğle saatlerinde, boya ve parfüm üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı.
ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta yer alan bir fabrikada yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, AFAD ve jandarma sevk edildi.
SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
FABRİKADA ZAMAN ZAMAN PATLAMA OLUYOR
İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Fabrikaya koşan bazı işçilerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Fabrikada zaman zaman patlamaların olduğu da bildirildi.
BELEDİYE BAŞKANI BÜYÜKAKIN: CAN KAYBIMIZ YOK
Müdahalenin sürdüğünü ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kontrol altına almak mümkün olmadı. Çok büyük bir alanda yangın var. 20 bin metrekare kapalı alanı olan fabrika. İçinde kimyasal ürünler de var. Dolayısıyla çok dikkatli müdahale ediliyor. 128 personelimiz ve 50'nin üzerinde aracımızla müdahale sürüyor ama içeride mahsur kalan bir çalışan yok, can kaybı yok, yaralanma yok. Dolayısıyla bunlar bizim açımızdan sevindirici. Çok yakında da inşallah kontrol altına alırız. Çıkış sebebini henüz bilmiyoruz. Söndürme işlemi bitikten sonra ayrıntılı inceleme gerektiriyor" dedi.
VALİ YAVUZ: AFAD VE EKİPLER BÖLGEDE ÇALIŞIYOR
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gebze ilçemiz Pelitli'de bir fabrikada meydana gelen yangına Kocaeli Büyükşehir itfaiyesi ve OSB itfaiyelerimiz müdahale ediyor. İlk belirlemelere göre yangından etkilenen bulunmamaktadır. Ayrıca Vali Yardımcısı Başkanlığında AFAD ve diğer teknik ekipler bölgede çalışıyor" ifadelerini kullandı.