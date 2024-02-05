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        İnşaatta akıma kapılan demirci ustası, 25 günlük yaşam savaşını kaybetti

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde inşaatta çalışırken üst kata çektiği demirin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan Özgür Akkaya (20), 25 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:18 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:20
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        İnşaatta akıma kapılan demirci ustası, 25 günlük yaşam savaşını kaybetti
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde inşaatta çalışırken üst kata çektiği demirin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan Özgür Akkaya (20), 25 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, 10 Ocak'ta Kızıltepe ilçesi merkezindeki Ersoylu Mahallesi´nde meydana geldi. Bir inşaatta demir ustası olarak çalışan Özgür Akkaya, inşaatın üst katına çektiği demirin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Akkaya'yı Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Akkaya´nın burada duran kalbi, yapılan müdahale ile yeniden çalıştırıldıktan sonra ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine tedavisi süren Akkaya, dün gece yaşamını yitirdi.

        Akkaya'nın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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