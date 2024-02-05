Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de trafikte yaşanan, hakimin de karıştığı olaya ilişkin açıklama

        Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, bazı haber sitelerinde, "Mardin'de hakime çirkin saldırı" yönünde yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 18:41 Güncelleme: 05.02.2024 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de trafikte yaşanan, hakimin de karıştığı olaya ilişkin açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, bazı haber sitelerinde, "Mardin'de hakime çirkin saldırı" yönünde yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

        Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, haberlerin tek taraflı bir anlatıma dayalı olduğunu, bu nedenle konuyla ilgili basın açıklaması yapma ihtiyacının hasıl olduğunu belirtti.

        Soruşturma dosyası incelendiğinde, 2 Şubat'ta saat 23.40 sıralarında trafikte yol verme meselesinden başlayan sürtüşme sonrasında maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini ifade eden Akbulut, şunları kaydetti:

        "47 ….. plakalı araçtaki sürücünün kaza tespit tutanağı düzenlemek için hakim H.Ü. yönetimindeki 34 ….. plakalı aracı durdurmak istediği, gece yarısı olması nedeniyle endişeye kapılan hakimin ise olay yerinden uzaklaşmak istediği, yaşanan kovalamaca sonrasında H.Ü’nün aracının birkaç kez yol üzerinde durdurulduğu, 47 plakalı araç sürücüsünün 34 plakalı aracın önüne geçtiği ve 34 plakalı aracın hareket etmesine engel olmak için araç ön kaputunun üzerine çıktığı, bu sırada 34 plakalı aracın hareket ettiği ve şahsın 34 plakalı aracın ön kaputu üzerinde kaldığı, aracın bir müddet bu şekilde trafikte yoluna devam ettiği, yaşanan bu olaya öfkelenen sürücü ve yakınlarının (2'si kadın 3 kişi) H.Ü'nün aracında maddi hasara sebebiyet verdiği ve hakim H.Ü'ye karşı hakaret ve tehdit içeren sözler söyledikleri güvenlik kameraları ile sabittir."

        Şüphelilerin kimliklerinin tespiti, araç sürücüsünün ve yakınlarının hakim olarak görev yapan kişiyi öncesinde tanıyıp tanımadıkları, meselenin hakimin görevinden kaynaklanıp kaynaklanmadığının tespit amacıyla şüphelilerin bir kısmının gözaltına alındığını belirten Akbulut, ifadeleri sonrasında olayın hakimin göreviyle ilgili olmadığı, trafikte yaşanan sürtüşmeden meydana geldiği, hakimin kimliğinden habersiz olduklarının tespit edildiğini, bu nedenle şüpheliler hakkında tutuklama tedbirine başvurulmadığını aktardı.

        Akbulut, açıklamasında, "Şüpheliler hakkında hakaret, tehdit, mala zarar verme suçlarından, hakim H.Ü. hakkında ise karşı tarafın anlatımları istikametinde alkollü araç kullanma ve yaralamaya teşebbüs suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Yapılan araştırmada her iki sürücünün de alkolsüz oldukları tespit edilmiştir. Soruşturma normal seyrinde devam etmekte olup, mevcut deliller çerçevesinde gereğine tevessül edilecektir. Herkes kanunlar önünde eşittir, kimseye bir ayrımcılık yapılmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Kadın veli, öğretmeni okulda vurdu!
        Kadın veli, öğretmeni okulda vurdu!
        Algı davası
        Algı davası
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        İnşaatta akıma kapılan demirci ustası, 25 günlük yaşam savaşını kaybetti
        İnşaatta akıma kapılan demirci ustası, 25 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Mardin'de sis etkili oldu
        Mardin'de sis etkili oldu
        MARSU'dan şebeke hatlarında temizlik, bakım ve onarım çalışmaları
        MARSU'dan şebeke hatlarında temizlik, bakım ve onarım çalışmaları
        Mardin'de yakalanan, çeşitli suçlardan aranan 25 kişiden 5'i tutuklandı
        Mardin'de yakalanan, çeşitli suçlardan aranan 25 kişiden 5'i tutuklandı
        Mardin´de `bereketin müjdeleyicisi´ GAP Şelalesi, akmaya başladı
        Mardin´de `bereketin müjdeleyicisi´ GAP Şelalesi, akmaya başladı
        Mardin'de sağlık çalışanlarını darbettikleri gerekçesiyle 5 kişi yakalandı
        Mardin'de sağlık çalışanlarını darbettikleri gerekçesiyle 5 kişi yakalandı