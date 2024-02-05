Mardin´de TIR´a çarpan vincin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi´nde meydana geldi. Galericiler Sitesi Kavşağı´nda Gaddar K. idaresindeki vinç, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR´a çarptı. Kazada Gaddar K. ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve tedaviye alındı. Gaddar K.´nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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