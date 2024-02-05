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        Mardin´de TIR´a çarpan vincin sürücüsü ağır yaralandı

        MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde TIR´a çarpan vincin sürücüsü Gaddar K. (20) ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 19:38 Güncelleme: 05.02.2024 - 19:40
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        Mardin´de TIR´a çarpan vincin sürücüsü ağır yaralandı
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        MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde TIR´a çarpan vincin sürücüsü Gaddar K. (20) ağır yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi´nde meydana geldi. Galericiler Sitesi Kavşağı´nda Gaddar K. idaresindeki vinç, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR´a çarptı. Kazada Gaddar K. ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve tedaviye alındı. Gaddar K.´nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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