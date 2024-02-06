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        Midyat'ta depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

        Midyat ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler anısına program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 17:11 Güncelleme: 06.02.2024 - 17:52
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        Midyat'ta depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
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        Midyat ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler anısına program düzenlendi.

        Tarihi Cevat Paşa Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Programa, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik ve vatandaşlar katıldı.

        Etkinlikte esnaf ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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