Midyat'ta depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
Midyat ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler anısına program düzenlendi.
Midyat ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler anısına program düzenlendi.
Tarihi Cevat Paşa Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Programa, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik ve vatandaşlar katıldı.
Etkinlikte esnaf ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.
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