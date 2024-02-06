Mardin'de gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 7 gün yasaklandı

Mardin Valiliği, gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Valiliğin uygun göreceği etkinlikler ile resmi tören ve bayramlar haricinde diğer programların 13 Şubat'tan itibaren 7 gün yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden yasaklanmıştır. Yine Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin de 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin a ve c fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır. Belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak, başta yukarıda belirtilen örgütsel çağrılarda bahsedilen konu ve benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylem, etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem, etkinliklere katılması muhtemel şahıs, şahıslar, grup ve grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin c fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmeyecektir."