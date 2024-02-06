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        Mardin'de polis ekipleri okul çevreleri ve servis araçlarını denetledi

        Mardin'de 364 polisin katılımıyla okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 10:02 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:17
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        Mardin'de polis ekipleri okul çevreleri ve servis araçlarını denetledi
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        Mardin'de 364 polisin katılımıyla okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarında 134 ekip ve 364 personelin katılımıyla denetim yapıldı.

        Denetimde, 117 okul çevresi başta olmak üzere, 62 kahvehane, 48 büfe, 42 park ve bahçe, 23 internet kafe ve oyun salonu, 20 metruk bina, 18 şans oyunu ve ganyan bayii, 1013 kişi ve 228 servis aracı denetlendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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