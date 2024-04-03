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        Mardin 1969 Spor - Aliağa Futbol: 2-3

        Mardin 1969 Spor, konuk ettiği Aliağa Futbol A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 18:55 Güncelleme: 03.04.2024 - 19:00
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        Mardin 1969 Spor - Aliağa Futbol: 2-3
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        Mardin 1969 Spor, konuk ettiği Aliağa Futbol A.Ş. karşısında 3-2 yenilerek 3 maç sonra yenilgi aldı.

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 26’ncı hafta maçında Mardin 1969 Spor, ligin lideri Aliağa Futbol'u konuk etti. 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan müsabaka saat 15.00'da başladı. Konuk ekip Aliağa Futbol, 10'uncu dakikada Oğuzhan Yıldırım ile 1-0 öne geçti. Aliağa Futbol 16'ncı dakikada Mehmet Uysal'ın golüyle farkı 2’ye çıkardı. Ataklarını sürdüren Aliağa Futbol 29'uncu dakikada Mehmet Uysal'ın golüyle 3-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla son buldu. İkinci yarıda penaltı kaçıran Mardin 1969 Spor 74'üncü dakikada Muhammet Beşir ve 78'inci dakikada Serkan Köse'nin golleriyle farkı bire indirse de Aliağa Futbol maçtan 3-2 galip ayrıldı.

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